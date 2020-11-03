В столице наибольшее количество больных за время пандемии, 789 случаев инфицирования зарегистрировали столичные лаборатории за сутки. Умерли 12 больных.

Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм, передает 24 канал.

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Сколько киевлян заболели в течение суток:

465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года

24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели, в частности, и 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева.

Географическое распространение инфекции

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 158, в Соломенском – 120 и 115 случаев в Днепровском районе.

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Статистика распространения коронавируса в Киеве / Фото kyivcity.gov.ua