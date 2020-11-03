В Киеве новый рекорд инфицированных коронавирусом, 12 человек умерли
В столице наибольшее количество больных за время пандемии, 789 случаев инфицирования зарегистрировали столичные лаборатории за сутки. Умерли 12 больных.
Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм, передает 24 канал.
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Сколько киевлян заболели в течение суток:
- 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
- 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года
- 24 девочки от 3 недель до 17 лет и 30 мальчиков от 2 до 17 лет.
Заболели, в частности, и 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева.
Географическое распространение инфекции
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 158, в Соломенском – 120 и 115 случаев в Днепровском районе.
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Статистика распространения коронавируса в Киеве / Фото kyivcity.gov.ua
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