Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка з'ясовувала походження коронавірусної інфекції, завершила місію у Китаї.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу 3 серпня, пише 24 канал.

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Нагадаємо, що робота місії полягала у тому, щоб підтвердити або спростувати теорію про те, що коронавірус може мати штучне походження і його могли розробити в лабораторії. До цього часу фактів, які б справді могли підтвердити цю версію, немає.

Одним з напрямків, які ми продовжуємо вивчати, є походження вірусу, що викликає COVID-19. Передова група ВООЗ, яка здійснила поїздку до Китаю, завершила свою місію, що стане основою для подальших спільних зусиль, спрямованих на з’ясування походження вірусу,

– повідомив Гебреєсус.

Результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю документа "про дослідження і програму діяльності міжнародної групи під керівництвом ВООЗ". У цю групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн.

Епідеміологічні дослідження з метою виявлення потенційного джерела зараження ранніх випадків розпочнуться в Ухані. Глава ВООЗ додав, що докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших довгострокових досліджень.

Нагадаємо, у квітні адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа доручила спецслужбам виявити, чи Китай або ВООЗ могли приховувати факти про коронавірус. Згодом Національна розвідка США зробила заяву про те, що новий коронавірус не є штучним або генетично модифікованим.