Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выясняла происхождение коронавирусной инфекции, завершила миссию в Китае.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 3 августа, пишет 24 канал.

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Напомним, что работа миссии заключалась в том, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение и его могли разработать в лаборатории. До этого времени фактов, которые бы действительно могли подтвердить эту версию, нет.

Одним из направлений, которые мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, что вызывает COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая совершила поездку в Китай, завершила свою миссию, которая станет основой для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса,

– сообщил Гебрейесус.

Результатом работы миссии стало создание экспертами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Эпидемиологические исследования с целью выявления потенциального источника заражения ранних случаев начнутся в Ухане. Глава ВОЗ добавил, что доказательства и гипотезы, сформированные в рамках этой работы, станут основой для дальнейших долгосрочных исследований.

Напомним, в апреле администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поручила спецслужбам выяснить, могли ли скрывать Китай или ВОЗ факты о коронавирусе. Впоследствии Национальная разведка США сделала заявление о том, что новый коронавирус не является искусственным или генетически модифицированным.