Китай зареєстрував свій перший патент на вакцину проти коронавірусу. Відомо, що заявку на патент подали ще у березні, але схвалили лише зараз. Все через те, що вакцина повинна була пройти випробування.

Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності. Про це повідомляє агентство Xinhua. Важливо Безкоштовну вакцину проти COVID-19 готові зробити меншість українців Як працює китайська вакцина Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу. Завдання препарату – змусити організм людини виробляти антитіла, які здатні розпізнавати спайк-білок коронавірусу і боротися з ним. Дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка. Тепер на вакцину чекає остання стадія – масове тестування. На цьому етапі тестування вакцини дослідники з'ясують тривалість захисту, безпечну дозу для різних категорій людей. Актуально Росія заявила про старт масового виробництва вакцини COVID-19 Виробництво вакцин у світі: що відомо Одразу декілька країн світ працюють над створенням дієвої вакцини проти коронавірусу.

11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Переважна більшість країн поставилися до неї дуже скептично.

Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік вакцин від коронавірусної інфекції, що перебувають на завершальному етапі випробувань. Їх 9 і серед них немає російської.