Китай зарегистрировал свою первую вакцину против COVID-19
Китай зарегистрировал свой первый патент на вакцину против коронавируса. Известно, что заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас. Все потому, что вакцина должна была пройти испытания.
Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Как работает китайская вакцина
Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата – заставить организм человека вырабатывать антитела, которые способны распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.
Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь вакцину ждет последняя стадия – массовое тестирование. На этом этапе тестирования вакцины исследователи выяснят продолжительность защиты, безопасную дозу для различных категорий людей.
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Производство вакцин в мире: что известно
- Сразу несколько стран мира работают над созданием действенной вакцины против коронавируса.
- 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Подавляющее большинство стран отнеслись к ней весьма скептически.
- Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний. Их 9 и среди них нет российской.