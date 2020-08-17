Китай зарегистрировал свой первый патент на вакцину против коронавируса. Известно, что заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас. Все потому, что вакцина должна была пройти испытания.

Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Об этом сообщает агентство Xinhua. Важно Бесплатную вакцину против COVID-19 готовы сделать меньшинство украинцев Как работает китайская вакцина Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата – заставить организм человека вырабатывать антитела, которые способны распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним. Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь вакцину ждет последняя стадия – массовое тестирование. На этом этапе тестирования вакцины исследователи выяснят продолжительность защиты, безопасную дозу для различных категорий людей. Актуально Россия заявила о старте массового производства вакцины COVID-19 Производство вакцин в мире: что известно Сразу несколько стран мира работают над созданием действенной вакцины против коронавируса.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Подавляющее большинство стран отнеслись к ней весьма скептически.

Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний. Их 9 и среди них нет российской.