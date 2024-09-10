Субваріант FLiRT виявили на Кіровоградщині: скільки людей захворіли
Джерело:Кіровоградський ЦКПХ
У Кіровоградській області виявили FLiRT, новий субваріант Омікрону. Лабораторно підтверджено і зареєстровано 6 випадків.
За даними Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі в області циркулюють два субваріанти Омікрону – JN.1 (Jenny) та FLiRT.
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Зокрема на FLiRT захворіли 6 людей: три дорослих і три дитини.
Фахівці застерегли, що у регіоні фіксують зростання загальної захворюваності на коронавірус. Зокрема, минулого тижня зафіксовано 313 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Єдиним способом вберегтися від хвороби є вакцинація. Медики нагадали, що в області працюють 95 постійних пунктів щеплень і три центри масової імунізації населення.
Спалах коронавірусу в Україні
- Літній спалах коронавірусу в Україні спричинений саме субваріантом FLiRT, який відрізняється високою швидкістю передачі.
- За даними МОЗ, під час сплекску захворюваності на COVID-19, вірус виявили приблизно у 75 тисяч українців. У червні – було зареєстровано понад 2300 випадків, в липні – майже 11,5 тисяч, а в серпні – 64 тисячі.
- Осінній спалах коронавірусу малоймовірний, вважають у МОЗ. Оскільки у світі немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT. Також з вересня очікують циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси,