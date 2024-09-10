По данным Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней, сейчас в области циркулируют два субварианта Омикрона – JN.1 (Jenny) и FLiRT.

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В частности FLiRT заболели 6 человек: три взрослых и три ребенка.

Специалисты предостерегли, что в регионе фиксируют рост общей заболеваемости коронавирусом. В частности, прошлой неделе зафиксировано 313 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Единственным способом уберечься от болезни является вакцинация. Медики напомнили, что в области работают 95 постоянных пунктов прививок и три центра массовой иммунизации населения.

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