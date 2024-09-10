По данным Кировоградского областного центра контроля и профилактики болезней, сейчас в области циркулируют два субварианта Омикрона – JN.1 (Jenny) и FLiRT.
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В частности FLiRT заболели 6 человек: три взрослых и три ребенка.
Специалисты предостерегли, что в регионе фиксируют рост общей заболеваемости коронавирусом. В частности, прошлой неделе зафиксировано 313 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Единственным способом уберечься от болезни является вакцинация. Медики напомнили, что в области работают 95 постоянных пунктов прививок и три центра массовой иммунизации населения.
Вспышка коронавируса в Украине
- Летняя вспышка коронавируса в Украине вызвана именно субвариантом FLiRT, который отличается высокой скоростью передачи.
- По данным Минздрава, во время сплекска заболеваемости COVID-19, вирус обнаружили примерно у 75 тысяч украинцев. В июне – было зарегистрировано более 2300 случаев, в июле – почти 11,5 тысяч, а в августе – 64 тысячи.
- Осенняя вспышка коронавируса маловероятна, считают в Минздраве. Поскольку в мире нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. Также с сентября ожидают циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы,