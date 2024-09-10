За даними Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі в області циркулюють два субваріанти Омікрону – JN.1 (Jenny) та FLiRT.

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Зокрема на FLiRT захворіли 6 людей: три дорослих і три дитини.

Фахівці застерегли, що у регіоні фіксують зростання загальної захворюваності на коронавірус. Зокрема, минулого тижня зафіксовано 313 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Єдиним способом вберегтися від хвороби є вакцинація. Медики нагадали, що в області працюють 95 постійних пунктів щеплень і три центри масової імунізації населення.

Спалах коронавірусу в Україні