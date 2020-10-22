У Всесвітній організації охорони здоров'я зафіксували найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом у світі за одну добу. Відтак на недугу захворіли понад 420 тисяч людей всього за 24 години.

А саме, за минулу добу підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу. Це підтверджує офіційна статистика на сайті ВООЗ.

Важливо COVID-19 в Україні: зафіксовано рекорд кількості хворих за добу

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в Європі – 193 831 хворих.

Загалом у світі від початку пандемії, як повідомляє ВООЗ, зафіксували 41 104 946 випадків коронавірусу, з них 1 128 325 – летальні.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 322 879 хворих на коронавірус, 6 043 з яких померли. Натомість одужали 134 898 пацієнтів. Станом на 22 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 184 733 людей.

Важливо. Станом на 22 жовтня, COVID-19 підтвердили у 7 053 людей – це найбільша кількість з початку епідемії в країні. . Ще 116 хворих померли. Натомість виписали 2 679 пацієнтів.

Крім цього, Зеленський заявляв, що в Україні можуть ввести локдаун, якщо буде 15 тисяч хворих на добу.