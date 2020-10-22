Во Всемирной организации здравоохранения зафиксировали наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за одни сутки. Заболели более 420 тысяч человек всего за 24 часа.

А именно, за минувшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса. Это подтверждает официальная статистика на сайте ВОЗ.

Важно COVID-19 в Украине: зафиксирован рекорд количества больных за сутки

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Европе – 193 831 больной.

Всего в мире с начала пандемии, как сообщает ВОЗ, зафиксировали 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 – летальные.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 322 879 больных коронавирусом, 6 043 из которых умерли. Зато выздоровели 134 898 пациентов. По состоянию на 22 октября от COVID-19 продолжают лечиться 184 733 человека.

Важно. По состоянию на 22 октября, COVID-19 подтвердили у 7 053 человек – это наибольшее количество с начала эпидемии в стране. Еще 116 больных умерли. Зато выписали 2 679 пациентов.

Кроме этого, Зеленский заявлял, что в Украине могут ввести локдаун, если будет 15 тысяч больных в сутки.