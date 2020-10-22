Наибольшее за всю пандемию: количество случаев COVID-19 в мире за сутки достигло более 420 тысяч
Во Всемирной организации здравоохранения зафиксировали наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за одни сутки. Заболели более 420 тысяч человек всего за 24 часа.
А именно, за минувшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса. Это подтверждает официальная статистика на сайте ВОЗ.
Важно COVID-19 в Украине: зафиксирован рекорд количества больных за сутки
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Европе – 193 831 больной.
Всего в мире с начала пандемии, как сообщает ВОЗ, зафиксировали 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 – летальные.
Коронавирус в Украине
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 322 879 больных коронавирусом, 6 043 из которых умерли. Зато выздоровели 134 898 пациентов. По состоянию на 22 октября от COVID-19 продолжают лечиться 184 733 человека.
Кроме этого, Зеленский заявлял, что в Украине могут ввести локдаун, если будет 15 тысяч больных в сутки.