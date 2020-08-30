Казахстанську вакцину проти коронавірусної інфекції допустили до клінічних випробувань.

Про це повідомляє видання Inform.kz. Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я включила казахстанську вакцину до відповідного списку.

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У список ВООЗ потрапило 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.

За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.



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До слова, найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин: