Казахстанську вакцину проти коронавірусу допустили до клінічних випробувань
Казахстанську вакцину проти коронавірусної інфекції допустили до клінічних випробувань.
Про це повідомляє видання Inform.kz. Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я включила казахстанську вакцину до відповідного списку.
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У список ВООЗ потрапило 33 вакцини з 19 країн світу. Ці вакцини розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.
За даними ВООЗ, казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.
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До слова, найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин:
- вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;
- три китайські вакцини;
- вакцина компанії Moderna;
- вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.