Казахстанскую вакцину против коронавирусной инфекции допустили к клиническим испытаниям.

Об этом сообщает издание Inform.kz. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую вакцину в соответствующий список.

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В список ВОЗ попало 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия и Канада.

По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

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К слову, наибольшего прогресса – выхода на третий этап клинических исследований – достигли шесть вакцин: