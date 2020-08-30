В Украине в среднем до 20% больных коронавирусной инфекцией нуждаются в госпитализации.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

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Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации,

– сказал глава Минздрава.

Степанов пояснил, что расчеты ведутся по данным еженедельной статистики.

За минувшие сутки госпитализированы 357 человек. На сегодня, 30 августа, в Украине зарегистрировали 2 096 новых больных коронавирусом. Зато с начала пандемии в Украине обнаружили 119 074 инфицированных SARS-CoV-2. 56 734 человека выздоровели, 2 527 пациентов умерли.

Кроме того, всего за прошедшие сутки совершено 27 401 тестирование, из них 19 459 исследований методом ПЦР и 7 942 – методом ИФА.

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