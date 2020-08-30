Степанов убеждает, что Украина обеспечена аппаратами ИВЛ
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.
Об этом министр рассказал в интервью изданию Радио Свобода.
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Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно,
– заявил Максим Степанов.
По его словам искусственная вентиляция легких – не средство лечения, а необходимость, когда уже развивается дыхательная недостаточность, "когда без ИВЛ человек не может жить".
"Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", – добавил глава Минздрава.