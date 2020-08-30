Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Об этом министр рассказал в интервью изданию Радио Свобода.

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Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно,

– заявил Максим Степанов.

По его словам искусственная вентиляция легких – не средство лечения, а необходимость, когда уже развивается дыхательная недостаточность, "когда без ИВЛ человек не может жить".

"Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", – добавил глава Минздрава.

По состоянию на сегодня, 30 августа, в Украине зарегистрировали 2 096 новых больных коронавирусом. С начала пандемии в Украине обнаружили 119 074 инфицированных SARS-CoV-2. 56 734 человека выздоровели, 2 527 пациентов умерли.