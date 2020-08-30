По состоянию на 30 августа в Украине количество активных случаев достигает 59 813. Всего с начала эпидемии коронавируса обнаружили 119 074 случаев инфицирования.

Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188) Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях. Более ста новых случаев в Черновицкой (148), Тернопольской (160), Хмельницкой (105) областях и Киеве (109).

По состоянию на сегодня, 30 августа, в Украине подтвердили 119 097 случаев заражения. 2 527 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки подтверждены 35 летальных исходов. Больше всего смертей за сутки зафиксированы в Киеве – 9.

Из позитивных новостей – 56 734 человека выздоровели, за минувшие сутки – 596.

Статистика распространения коронавируса в областях