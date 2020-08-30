В Украине зафиксировали 2 096 новых больных коронавирусом, всего 119 074
По состоянию на 30 августа в Украине количество активных случаев достигает 59 813. Всего с начала эпидемии коронавируса обнаружили 119 074 случаев инфицирования.
Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188) Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях. Более ста новых случаев в Черновицкой (148), Тернопольской (160), Хмельницкой (105) областях и Киеве (109).
По состоянию на сегодня, 30 августа, в Украине подтвердили 119 097 случаев заражения. 2 527 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки подтверждены 35 летальных исходов. Больше всего смертей за сутки зафиксированы в Киеве – 9.
Из позитивных новостей – 56 734 человека выздоровели, за минувшие сутки – 596.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Львовская область – 14 356 (+188)
- Киев – 13 093 (+109)
- Черновицкая область – 10 145 (+148)
- Ровненская область – 9 098 (+79)
- Ивано-Франковская область – 9 014 (+171)
- Харьковская область – 8 889 (+198)
- Закарпатская область – 7 456 (+71)
- Одесская область – 7 094 (+173)
- Тернопольская область – 5 865 (+160)
- Киевская область – 5 580 (+91)
- Волынская область – 5 417 (+47)
- Винницкая область – 3 948 (+76)
- Житомирская область – 3 213 (+58)
- Хмельницкая область – 2 402 (+105)
- Днепропетровская область – 2 306 (+70)
- Черниговская область – 1 777 (+32)
- Запорожская область – 1 558 (+38)
- Черкасская область – 1538 (+56)
- Сумская область – 1 456 (+58)
- Донецкая область – 1 416 (+47)
- Николаевская область – 1 169 (+51)
- Кировоградская область – 810 (+15)
- Полтавская область – 770 (+32)
- Херсонская область – 392 (+6)
- Луганская область – 312 (+17)