В Україні зафіксували 2096 нових хворих на коронавірус, загалом 119 074
Станом на 30 серпня в Україні кількість активних випадків сягає 59 813. Загалом з початку епідемії коронавірусу виявили 119 074 випадків інфікування.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (198), Львівській (188) Одеській (173) та Івано-Франківській (171) областях. Понад сто нових випадків у Чернівецькій (148), Тернопільській (160), Хмельницькій (105) областях та Києві (109).
Станом на сьогодні, 30 серпня, в Україні підтвердили 119 097 випадків зараження. 2 527 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу підтверджено 35 летальних випадків. Найбільше смертей за добу зафіксовано у Києві – 9.
З позитивних новин – 56 734 людини одужали, за минулу добу – 596.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Львівська область – 14 356 (+188)
- Київ – 13 093 (+109)
- Чернівецька область – 10 145 (+148)
- Рівненська область – 9098 (+79)
- Івано-Франківська область – 9014 (+171)
- Харківська область – 8889 (+198)
- Закарпатська область – 7456 (+71)
- Одеська область – 7094 (+173)
- Тернопільська область – 5865 (+160)
- Київська область – 5580 (+91)
- Волинська область – 5417 (+47)
- Вінницька область – 3948 (+76)
- Житомирська область – 3213 (+58)
- Хмельницька область – 2402 (+105)
- Дніпропетровська область – 2306 (+70)
- Чернігівська область – 1777 (+32)
- Запорізька область – 1558 (+38)
- Черкаська область – 1538 (+56)
- Сумська область – 1456 (+58)
- Донецька область – 1416 (+47)
- Миколаївська область – 1169 (+51)
- Кіровоградська область – 810 (+15)
- Полтавська область – 770 (+32)
- Херсонська область – 392 (+6)
- Луганська область – 312 (+17)