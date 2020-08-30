Станом на 30 серпня в Україні кількість активних випадків сягає 59 813. Загалом з початку епідемії коронавірусу виявили 119 074 випадків інфікування.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (198), Львівській (188) Одеській (173) та Івано-Франківській (171) областях. Понад сто нових випадків у Чернівецькій (148), Тернопільській (160), Хмельницькій (105) областях та Києві (109).

Станом на сьогодні, 30 серпня, в Україні підтвердили 119 097 випадків зараження. 2 527 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу підтверджено 35 летальних випадків. Найбільше смертей за добу зафіксовано у Києві – 9.

З позитивних новин – 56 734 людини одужали, за минулу добу – 596.

Статистика поширення коронавірусу в областях