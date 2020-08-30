Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні є достатня кількість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції.

Про це міністр розповів в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

Читайте також В Україні зафіксували 2096 нових хворих на коронавірус, загалом 119 074

Якщо ми говоримо про кількість ШВЛ, якими на сьогодні забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тисяч ліжок), то це 4 714 апаратів штучної вентиляції легенів. Це більш ніж достатньо,

– заявив Максим Степанов.

За його словами штучна вентиляція легенів – не засіб лікування, а необхідність, коли вже розвивається дихальна недостатність, "коли без ШВЛ людина не може жити".

"Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, які підключені до ШВЛ", – додав глава МОЗ.

Станом на сьогодні, 30 серпня, в Україні зареєстрували 2 096 нових хворих на коронавірус. Натомість від початку пандемії в Україні виявили 119 074 інфікованих SARS-CoV-2. 56 734 людини одужали, 2 527 пацієнтів померли.