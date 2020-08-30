В Україні в середньому до 20% хворих на коронавірусну інфекцію потребують госпіталізації.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. В середньому до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації,

– сказав глава МОЗ.

Степанов пояснив, що розрахунки ведуться щодо даних щотижневої статистики.

За минулу добу госпіталізовано 357 осіб. Станом на сьогодні, 30 серпня, в Україні зареєстрували 2 096 нових хворих на коронавірус. Натомість від початку пандемії в Україні виявили 119 074 інфікованих SARS-CoV-2. 56 734 людини одужали, 2 527 пацієнтів померли.

Крім того, загалом за минулу добу здійснено 27 401 тестування, із них 19 459 досліджень методом ПЛР і 7942 методом ІФА.



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