Катастрофічні наслідки: ВООЗ не можуть дозволити вболівальникам повернутись на стадіони
Вболівальники на трибунах стадіонів можуть стати причиною нового спалаху коронавірусу, а тому до кінця року ВООЗ не дозволить масові відвідування футбольних матчів.
Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, пише Sport Вusiness.
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Майкл Раян
“Великі натовпи вболівальників будуть не тільки відвідувати стадіони, а й користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби”.
За його словами, це матиме катастрофічні наслідки, а тому на спортивних заходах до кінця цього року не буде великої кількості вболівальників.
Для початку на спортивні заходи будуть допускати 1000 – 2000 людей, не більше.
Ми всі хочемо, щоб наш спорт повернувся. Нам просто потрібно бути обережними ще трохи,
– додав Раян.
До слова, деякі країни відкрили стадіони для вболівальників, але з дотриманням карантинних заходів.
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- За останні 6 тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася.
- Найбільша кількість хворих у США (4,825 млн), Бразилії (2,8 млн) і Індії (1,9 млн).
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