Вболівальники на трибунах стадіонів можуть стати причиною нового спалаху коронавірусу, а тому до кінця року ВООЗ не дозволить масові відвідування футбольних матчів.

Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян, пише Sport Вusiness.

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Майкл Раян “Великі натовпи вболівальників будуть не тільки відвідувати стадіони, а й користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби”.

За його словами, це матиме катастрофічні наслідки, а тому на спортивних заходах до кінця цього року не буде великої кількості вболівальників.

Для початку на спортивні заходи будуть допускати 1000 – 2000 людей, не більше.

Ми всі хочемо, щоб наш спорт повернувся. Нам просто потрібно бути обережними ще трохи,

– додав Раян.

До слова, деякі країни відкрили стадіони для вболівальників, але з дотриманням карантинних заходів.

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