Катастрофические последствия: ВОЗ не могут позволить болельщикам вернуться на стадионы
Болельщики на трибунах стадионов могут стать причиной новой вспышки коронавируса, а потому до конца года ВОЗ не позволит массовые посещения футбольных матчей.
Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Sport Вusiness.
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Майкл Райан
"Большие толпы болельщиков будут не только посещать стадионы, но и пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы".
По его словам, это будет иметь катастрофические последствия, а потому на спортивных мероприятиях до конца в этом году не будет большого количества болельщиков.
Для начала на спортивные мероприятия будут пускать 1000 – 2000 человек, не больше.
Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть осторожными еще немного,
– добавил Райан.
К слову, некоторые страны открыли стадионы для болельщиков, но с соблюдением карантинных мер.
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