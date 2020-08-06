Болельщики на трибунах стадионов могут стать причиной новой вспышки коронавируса, а потому до конца года ВОЗ не позволит массовые посещения футбольных матчей.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Sport Вusiness.

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Майкл Райан "Большие толпы болельщиков будут не только посещать стадионы, но и пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы".

По его словам, это будет иметь катастрофические последствия, а потому на спортивных мероприятиях до конца в этом году не будет большого количества болельщиков.

Для начала на спортивные мероприятия будут пускать 1000 – 2000 человек, не больше.

Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть осторожными еще немного,

– добавил Райан.

К слову, некоторые страны открыли стадионы для болельщиков, но с соблюдением карантинных мер.

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