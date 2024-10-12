Як повідомляють рятувальники, моторошну знахідку виявили у селі Миловидівка, Кременчуцького району.

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Африканська чума свиней на Полтавщині

На території приватного домогосподарства виявлено загибель десяти свиней. У патологічному матеріалі відібраному від трупу загиблої свиноматки виявлено ДНК вірусу "Африканська чума свиней",

– повідомили у ДСНС.

У зв'язку з цим 11 жовтня у селі Миловидівка, а також у трьох прилеглих селах – Гориславка, Коржівка та Олефірівка – було введено карантин строком на 40 діб. Це рішення прийнято для запобігання поширенню захворювання. Саме ці села потрапили у зону захисту епізоотичного вогнища неблагополучного пункту.

Також встановлено зону спостереження територію від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять населені пункти Мирне, Вільна Терешківка, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці Піщанської сільської ради та Погребівське Градизької селищної ради.

Зазначимо, що Африканська чума свиней – це вірусна хвороба, яка не є небезпечною для людей, але несе смертельну загрозу для свиней. Ліків та вакцини від захворювання немає, тому важливо не допускати його поширення.