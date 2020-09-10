В Ізраїлі є інноваційна розробка, яка визначає наявність коронавірусу протягом 10 секунд і коштує 1 шекель, що дорівнює близько 8 гривням.

Про це повідомив почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков під час Kyiv Jewish Forum 2020, пише "РБК-Україна".

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Якщо впровадити це в Україні, а ми намагаємося допомогти це зробити, то перевірки в аеропортах, готелях, публічних місцях дали серйозний поштовх до зменшення поширення коронавірусу,

– заявив консул.

Вишняк пояснив, що на сьогодні ізраїльська сторона веде переговори з Міністерством охорони здоров'я України про впровадження цієї технології в Україні.

До слова, в Україні днями розгорівся скандал через продаж "фейкових" довідок з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус.

За такою схемою в країні вже навіть працюють деякі туроператори. Нібито, за умовно невелику суму вони пропонують туристам оформити необхідну довідку навіть без здачі аналізу.