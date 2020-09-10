В Израиле есть инновационная разработка, которая определяет наличие коронавируса в течение 10 секунд и стоит 1 шекель, который равен около 8 гривнам.

Об этом сообщил почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков во время Kyiv Jewish Forum 2020, пишет "РБК-Украина".

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Если внедрить это в Украине, а мы стараемся помочь это сделать, то проверки в аэропортах, гостиницах, публичных местах дали бы серьезный толчок к уменьшению распространения коронавируса,

– заявил консул.

Вишняк пояснил, что на сегодня израильская сторона ведет переговоры с Министерством здравоохранения Украины о внедрении этой технологии в Украине.

К слову, в Украине на днях разгорелся скандал из-за продажи "фейковых" справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

По такой схеме в стране уже даже работают некоторые туроператоры. Якобы, за условно небольшую сумму они предлагают туристам оформить необходимую справку даже без сдачи анализа.