На ситуацію уже відреагували у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, Віктор Ляшко повідомив, що в виші розпочали службове розслідування. Про чудернацькі методи навчання розповіла керівниця благодійного фонду "Свої" та військовослужбовиця Леся Литвинова у себе у фейсбуці.

Дивіться також Зафіксовували перший у світі випадок розриву трахеї через неправильне чхання

Власне, вона і звернулась до Віктора Ляшка із запитанням, чому студенти мають вчитися радянським сумнівним надбанням, та чому ті, які відмовляються йти за таким планом, мають ризикувати не скласти сесію.

Викладачка пропагує сумнівні методи лікування

"Чому ті студенти, які потім прийдуть працювати в реабілітаційні центри, мають вивчати лікувальні властивості парафіну, грязей і решту сумнівних радянських надбань? Чому викладач дозволяє собі розповідати, що в Радянському Союзі такі заклади були на кожному кроці, а Україна їх розвалила? Чому весь цей чудовий план навчання затверджений?", – зазначила Литвинова.

Також жінка вважає, що звернення до деканату не вирішить ситуації. За її словами, студенти намагалися протистояти викладачці.

"Як на мене, скарга в деканат не подіє. Бо уявити, що декан факультету вперше чує про навчальний план, важко. Тоді виникає ще одне питання: а він там взагалі на хіба працює", — додає військовослужбовиця.

Ба більше, Литвинова звернула увагу на диплом від спілки російських гастроентерологів, який висить в кабінеті викладачки медуніверситету.

"Датований, до речі, 2015 роком, коли в нас вже рік, як війна в країні йшла. Ні, ну я все розумію. Багато хто тоді все ще їздив по конференціях в московію. Але, може, вже час хоча б зі стіни зняти, нє?" – зауважила Леся Литвинова.



Диплом викладачки Івано-Франківського медінституту / Фото з фейсбуку Лесі Литвинової

Ляшко відповів

Міністр охорони здоров'я відповів у коментарі, що "наведе декому різкість на зміни, які відбулися в країні в підходах до надання реабілітаційної допомоги".

Реакція вишу

У медінституті, де викладає викладачка, теж відреагували на ситуацію та повідомили, що розпочали службове розслідування. Його результати мають оголосити 22 грудня. При цьому наразі невідомо, чи відсторонили викладачку від проведення лекцій на час розслідування.

Лише зазначено, що комісією з'ясовуються обставини щодо проведення практичних занять з дисципліни "Фізична реабілітація при коморбідній патології" з використанням та пропагандою російських джерел.