У військовому шпиталі Рима мігранти з Нігерії намагалися уникнути проходження карантину через позитивний тест на коронавірус. Після відмови відпустити їх нігерійці атакували медичний персонал та покусали лікарів і військових.

Мігранти напали на медиків: як все було

Дві жінки й чоловік з Нігерії спершу хотіли, аби їх виписали з лікарні, де вони перебували через позитивний тест на COVID-19/ Однак одержали відмову, після чого спробували досягти бажаного силою, повідомляє Tgcom24.

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Під час бійки з агресивними пацієнтами постраждали як італійські лікарі, так і військові. Конфлікт вдалося зупинити карабінерам, які прибули на місце.

Мігранти під час бійки не лише били кулаками, але й кусалися.

Приводом для обурення нігерійців стала виписка іншого пацієнта, 16-річного хлопця з Бангладеш. Він отримав негативний результат тесту на коронавірус.

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