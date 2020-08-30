В італійській лікарні мігранти покусали медиків і військових: деталі інциденту
У військовому шпиталі Рима мігранти з Нігерії намагалися уникнути проходження карантину через позитивний тест на коронавірус. Після відмови відпустити їх нігерійці атакували медичний персонал та покусали лікарів і військових.
Мігранти напали на медиків: як все було
Дві жінки й чоловік з Нігерії спершу хотіли, аби їх виписали з лікарні, де вони перебували через позитивний тест на COVID-19/ Однак одержали відмову, після чого спробували досягти бажаного силою, повідомляє Tgcom24.
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Під час бійки з агресивними пацієнтами постраждали як італійські лікарі, так і військові. Конфлікт вдалося зупинити карабінерам, які прибули на місце.
Мігранти під час бійки не лише били кулаками, але й кусалися.
Приводом для обурення нігерійців стала виписка іншого пацієнта, 16-річного хлопця з Бангладеш. Він отримав негативний результат тесту на коронавірус.
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Коронавірус в Італії: коротко
- Станом на 30 серпня там зафіксували 266 853 випадки коронавірусу. Від недуги одужали 208 224 хворих, померли – 35 473.
- Раніше італійський сенат вирішив продовжити режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня.