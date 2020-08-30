В итальянской больнице мигранты покусали медиков и военных: детали инцидента
В военном госпитале Рима мигранты из Нигерии пытались избежать прохождения карантина из-за положительного теста на коронавирус. После отказа отпустить их, нигерийцы атаковали медицинский персонал и покусали врачей и военных.
Мигранты напали на медиков: как все было
Две женщины и мужчина из Нигерии сперва хотели, чтобы их выписали из больницы, где они находились из-за положительного теста на COVID-19. Однако получили отказ, после чего, попытались добиться желаемого силой, сообщает Tgcom24.
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Во время драки с агрессивными пациентами пострадали как итальянские врачи, так и военные. Конфликт удалось остановить прибывшим на место карабинерам.
Мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.
Поводом для возмущения нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего парня из Бангладеш. Он получил отрицательный результат теста на коронавирус.
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Коронавирус в Италии: кратко
- По состоянию на 30 августа там зафиксировали 266 853 случая коронавируса. От недуга выздоровели 208 224 больных, умерли – 35 473.
- Ранее итальянский сенат решил продлить режим чрезвычайного положения в Италии до 15 октября.