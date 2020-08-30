В военном госпитале Рима мигранты из Нигерии пытались избежать прохождения карантина из-за положительного теста на коронавирус. После отказа отпустить их, нигерийцы атаковали медицинский персонал и покусали врачей и военных.

Мигранты напали на медиков: как все было

Две женщины и мужчина из Нигерии сперва хотели, чтобы их выписали из больницы, где они находились из-за положительного теста на COVID-19. Однако получили отказ, после чего, попытались добиться желаемого силой, сообщает Tgcom24.

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Во время драки с агрессивными пациентами пострадали как итальянские врачи, так и военные. Конфликт удалось остановить прибывшим на место карабинерам.

Мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.

Поводом для возмущения нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего парня из Бангладеш. Он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

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Коронавирус в Италии: кратко