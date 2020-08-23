Власти Италии не поддерживает повторную изоляцию для борьбы с COVID-19
Итальянское правительство, несмотря на устойчивый рост новых случаев коронавируса в стране, не намерено прибегать к новой изоляции для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, пишет "Интерфакс-Украина".
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Сперанца подчеркнул, что ситуацию в августе нельзя сравнить с февралем и мартом, когда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция больных были затруднены.
У нас не будет новой изоляции,
– заявил он.
Министр пояснил, что национальная система здравоохранения стала намного сильнее. Поэтому он настроен оптимистично.
Добавим, что ранее в Министерстве отметили, что хотя общенациональный карантин не присутствует среди возможных вариантов реагирования на ситуацию, однако ограничительные меры могут вводить в отдельных районах в случае роста количества случаев инфицирования.