Влада Італії не підтримує повторну ізоляцію для боротьби з COVID-19
Італійський уряд, попри стійке зростання нових випадків коронавірусу в країні, не має наміру вдаватися до нової ізоляції для боротьби з коронавірусною інфекцією.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, пише "Інтерфакс-Україна".
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Сперанца наголосив, що ситуацію у серпні не можна порівняти з лютим і березнем, коли відстеження заражень коронавірусом та ізоляція хворих були ускладнені.
У нас не буде нової ізоляції,
– заявив він.
Міністр пояснив, що національна система охорони здоров'я стала набагато сильнішою. Тому він налаштований оптимістично.
Додамо, що раніше в Міністерстві зазначили , що хоча загальнонаціональний карантин не присутній серед можливих варіантів реагування на ситуацію, проте обмежувальні заходи можуть вводити в окремих районах у разі зростання кількості випадків інфікування.