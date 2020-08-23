Італійський уряд, попри стійке зростання нових випадків коронавірусу в країні, не має наміру вдаватися до нової ізоляції для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, пише "Інтерфакс-Україна".

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Сперанца наголосив, що ситуацію у серпні не можна порівняти з лютим і березнем, коли відстеження заражень коронавірусом та ізоляція хворих були ускладнені.

У нас не буде нової ізоляції,

– заявив він.

Міністр пояснив, що національна система охорони здоров'я стала набагато сильнішою. Тому він налаштований оптимістично.

Додамо, що раніше в Міністерстві зазначили , що хоча загальнонаціональний карантин не присутній серед можливих варіантів реагування на ситуацію, проте обмежувальні заходи можуть вводити в окремих районах у разі зростання кількості випадків інфікування.