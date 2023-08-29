Якщо на тілі є волосся, люди придумають, що з ним робити. Волосся в інтимній зоні не виключення – його відрощують, стрижуть, голять, частково видаляють і надають різної форми.

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Для чого потрібне лобкове волосся

Наявність волосся в інтимній зоні – не дефект, якого потрібно соромитися. У лобкового волосся є своя функція:

своєчасно зігрівати та охолоджувати геніталії;

захищати геніталії від поту, пилу та потенційних патогенів;

знижувати тертя під час сексу та фізичних навантажень і тим самим оберігати ніжну шкіру в інтимній зоні.

Чому видаляють волосся в інтимній зоні

Головний плюс видалення волосся в інтимній зоні – це суб'єктивне підвищення впевненості у своїй привабливості та готовності до сексу. Якщо процес і результат видалення волосся покращують ваш настрій і допомагають почуватися сексуальнішими – чому б і не зробити це.

Гігієна. Багато людей видаляють волосся, щоб боротися із запахом. Однак, навіть якщо голитися, тіло все одно продовжує виділяти піт – і він, взаємодіючи з бактеріями, що живуть на шкірі, пахне. Тому легше приймати душ.

Естетика. Деякі люди видаляють волосся в інтимній зоні з естетичних міркувань: комусь подобається наявність лобкового волосся, хтось вважає, що краще, коли волосся на лобку немає, а когось збуджує процес створення інтимних зачісок.

Секс. Деякі люди турбуються, що волосся завадить займатися сексом. Але це зовсім так. Для проникаючого сексу волосся взагалі перешкодою не стане, адже, крім лобка, воно росте на статевих губах у жінок і мошонці у чоловіків, – зовні і навколо геніталій, а не на них самих.