На мертву інфіковану тварину під час обходу лісових угідь в урочищі "Зінькова" у Сьомаківському лісництві, що на Колельщині, натрапив єгер. Трапилося це 27 квітня.

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Чуму підтвердили експерти

Як розповів головний спеціаліст Ковельського районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Володимир Черемшук, після виявлення мертвої тварини фахівці провели розтин, а потім її труп захоронили. Також була проведена вимушена дезінфекція місця загибелі тварини.

Відібрані проби біоматеріалу від загиблої дикої свині перевірили фахівці Волинської міжрегіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Було встановлено діагноз африканська чума свиней,

– розповіли у Маневицькій селищній раді.

Прийняті рішення

На виявлення інфекції у дикої свині відреагувала районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через надзвичайну ситуацію природного характеру вона вирішила ввести в дію план заходів з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми свиней у дикій фауні лісового масиву.

Окрім введення плану в дію, начальник Ковельського районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Віктор Олексюк також повинен забезпечити проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Наразі в осередку спалаху інфекційної хвороби працює протиепізоотична комісія. Вона вживає заходів з локалізації та недопущення поширення збудника.