На мертвое инфицированное животное во время обхода лесных угодий в урочище "Зинькова" в Семаковском лесничестве, что на Колельщине, натолкнулся егерь. Случилось это 27 апреля.

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Чуму подтвердили эксперты

Как рассказал главный специалист Ковельского районного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области Владимир Черемшук, после обнаружения мертвого животного специалисты провели вскрытие, а затем его труп захоронили. Также была произведена вынужденная дезинфекция места гибели животного.

Отобранные пробы биоматериала от погибшей дикой свиньи проверили специалисты Волынской межрегиональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Был установлен диагноз африканская чума свиней,

– рассказали в Маневицком поселковом совете.

Принятые решения

На выявление инфекции у дикой свиньи отреагировала районная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ввиду чрезвычайной ситуации природного характера она решила ввести в действие план мер по локализации и ликвидации вспышки африканской чумы свиней в дикой фауне лесного массива.

Кроме введения плана в действие начальник Ковельского районного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области Виктор Олексюк также должен обеспечить проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в очаге вспышки инфекционной болезни работает противоэпизоотическая комиссия. Она принимает меры по локализации и недопущению распространения возбудителя.