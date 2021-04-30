Інфекціоністка назвала улюблений вік COVID-19

Інфекціоністка Леся Радковська розповіла, що наразі улюбленим вікором коронавірусу є 30 – 35 років. Це могло статися, зокрема, через британський штам.

За словами Радковської, британський штам уражає молодше населення – віком від 30 до 40 років. Окрім того, цей штам є більш агресивним у порівнянні з південноафриканським.

Зауважте Вірус змінюється через нас, це безкінечно, – інфекціоністка про мутації та штами COVID-19

У нас він, напевно, не приживеться, в Австрії робили дослідження – там не прижився,

– зауважила інфекціоністка.

Радковська також не заперечує, що штами могли з'явитися в Україні раніше, аніж про це написали ЗМІ. Це пов'язано з діагностикою.

Щоб виявити ці штами, необхідно мати дуже класне та професійне обладнання.

Нові штами COVID-19 в Україні: головне

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в усіх регіонах України вже виявили британський штам коронавірусу.

Окрім того, територією нашої країни поширюється південноафриканський штам.

Ляшко наголосив: це більш агресивні віруси, вони мають зменшений інкубаційний період: до 1 – 3 днів.

Радковська розповіла, що COVID-19 повсякчас мутує і змінюється. Цей процес не зупинити, адже кожен організм, в який потрапляє вірус, починає взаємодіяти з геномом, щоб його зламати.