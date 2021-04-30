По словам Радковской, британский штамм поражает молодое население – в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, этот штамм является более агрессивным по сравнению с южноафриканским.

Заметьте Вирус меняется из-за нас, это бесконечно, – инфекционистка о мутациях и штаммах COVID-19

У нас он, наверное, не приживется, в Австрии делали исследования – там не прижился,

– заметила инфекционистка.

Радковская также не отрицает, что штаммы могли появиться в Украине раньше, чем об этом написали СМИ. Это связано с диагностикой.

Чтобы выявить эти штаммы, необходимо иметь очень классное и профессиональное оборудование.

Заметьте! Радковская рассказала, что COVID-19 постоянно мутирует и меняется. Этот процесс не остановить, ведь каждый организм, в который попадает вирус, начинает взаимодействовать с геномом, чтобы его сломать.

Новые штаммы COVID-19 в Украине: главное