По словам Радковской, британский штамм поражает молодое население – в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, этот штамм является более агрессивным по сравнению с южноафриканским.
Заметьте Вирус меняется из-за нас, это бесконечно, – инфекционистка о мутациях и штаммах COVID-19
У нас он, наверное, не приживется, в Австрии делали исследования – там не прижился,
– заметила инфекционистка.
Радковская также не отрицает, что штаммы могли появиться в Украине раньше, чем об этом написали СМИ. Это связано с диагностикой.
Чтобы выявить эти штаммы, необходимо иметь очень классное и профессиональное оборудование.
Новые штаммы COVID-19 в Украине: главное
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во всех регионах Украины уже обнаружили британский штамм коронавируса.
- Кроме того, по территории нашей страны распространяется южноафриканский штамм.
- Ляшко подчеркнул: это более агрессивные вирусы, они имеют уменьшенный инкубационный период: до 1 – 3 дней.