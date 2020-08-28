У Індії два дні поспіль виявляли більше інфікованих коронавірусом, ніж у будь-яких інших країнах світу.

Індія давно входить у першу п'ятірку країн за найбільшою кількістю хворих на коронавірус. 26 серпня в країні зафіксували 85 687 нових випадків зараження, а 27 серпня – 77 266, повідомляє CNN.

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Відтак, 27 серпня в Індії зареєстрували більше нових випадків інфікування коронавірусом, ніж у США 16 липня, коли в країні виявили рекордну кількість нових хворих – 77 255.

Індія постійно нарощує потужність лабораторій для виявлення потенційних інфікованих SARS-CoV-2. Згідно з даними Індійської ради медичних досліджень, станом на 28 серпня в країні провели понад 39 мільйонів тестувань.

27 серпня Міністерство охорони здоров'я закликало кожен район продовжувати проводити тестування та публічно публікувати інформацію про наявність ліжок, бригад швидкої допомоги тощо.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, станом на 28 серпня загальна кількість хворих на коронавірус в країні становить 3 387 500. На жаль, 61 529 пацієнтів померли, але 2 583 948 вже подолали хворобу.