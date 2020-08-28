В Индии два дня подряд обнаруживали больше инфицированных коронавирусом, чем в любых других странах мира.

Индия давно входит в первую пятерку стран с наибольшим количеством больных коронавирусом. 26 августа в стране зафиксировали 85 687 новых случаев заражения, а 27 августа – 77 266, сообщает CNN.

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Следовательно, 27 августа в Индии зарегистрировали больше новых случаев инфицирования коронавирусом, чем в США 16 июля, когда в стране обнаружили рекордное количество новых больных – 77 255.

Индия постоянно наращивает мощность лабораторий для выявления потенциальных инфицированных SARS-CoV-2. Согласно данным Индийского совета медицинских исследований, по состоянию на 28 августа в стране провели более 39 миллионов тестирований.

27 августа Министерство здравоохранения призвало каждый район продолжать проводить тестирование и публично публиковать информацию о наличии коек, бригад скорой помощи и тому подобное.

По данным Министерства здравоохранения Индии, по состоянию на 28 августа общее количество больных коронавирусом в стране составляет 3 387 500. К сожалению, 61 529 пациентов умерли, но 2 583 948 уже преодолели болезнь.