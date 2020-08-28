Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что пандемия коронавируса может осложниться в ближайшие месяцы. Также она предупредила, что мир не будет таким, как раньше, пока не создадут успешную вакцину.

Меркель заявила, что человечеству придется долго жить с новым коронавирусом, сообщает CNN.

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Уже неделю как в Германии ввели жесткие меры по сдерживанию распространения COVID-19. Страна готовится к обострению пандемии, которое ожидают в осенне-зимний сезон.

Вещи не вернутся к привычному состоянию, пока у нас не будет вакцины против коронавируса,

– заявила Меркель.

Во время выступления на ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, Меркель подчеркнула, что "экономику следует поддерживать или вернуть к жизни". Она добавила, что Германия будет работать с Европейским парламентом, чтобы фонд оздоровления был запущен уже в начале следующего года.

Мы можем видеть, что количество инфекций выросло в последние недели... Мы очень серьезно воспринимаем этот рост,

– добавила она.