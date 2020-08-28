Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила, що пандемія коронавірусу може ускладнитись в найближчі місяці. Також вона застерегла, що світ не буде таким, як раніше, поки не створять успішну вакцину.

Меркель заявила, що людству доведеться довго жити з новим коронавірусом, повідомляє CNN.

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Вже тиждень як у Німеччині ввели жорсткі заходи для стримування поширення COVID-19. Країна готується до загострення пандемії, яке очікують в осінньо-зимовий сезон.

Речі не повернуться до звичного стану, поки у нас не буде вакцини проти коронавірусу,

– заявила Меркель.

Під час виступу на щорічній літній пресконференції в Берліні, Меркель підкреслила, що "економіку слід підтримувати або повернути до життя". Вона додала, що Німеччина працюватиме з Європейським парламентом, аби фонд оздоровлення був запущений вже на початку наступного року.

Ми можемо бачити, що кількість інфекцій зросла за останні тижні... Ми дуже серйозно сприймаємо це зростання,

– додала вона.