Учені переконують, що ІМТ не може розрізнити набір жирової маси від сухої маси, а тому є менш ефективним для діагностування ожиріння такому показнику, як співвідношення окружності талії до росту (WHtR). Далі – детальніше про нього.

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Деталі дослідження

Експеримент тривав 15 років – вчені стежили за станом здоров'я 7237 дітей (3667 дівчаток і 3570 хлопців), народжених у Великій Британії. У ході дослідження учасникам вимірювали загальну жирову масу і жирову масу їхнього тулуба за допомогою двоенергетичного рентгенівського абсорбціометра (DEXA).

Вимірювання проводили у віці 9, 11, 15, 17 і 24 років. Крім того, учені щоразу розраховували IMT (відповідність маси людини та її зросту) та WHtR (співвідношення окружності талії до росту).

WHtR при цьому залишався стабільним, а його результати були подібними до вимірювань DEXA.

Це перше в історії довготривале дослідження за участю понад 7000 дітей, які спостерігалися протягом 15 років, і в якому було визначено WHtR як недорогий точний показник, який відрізняє жирову масу від сухої маси, – ідеться у дослідженні.

Результати

Після закінчення спостереження за дітьми учені резюмували, що співвідношення окружності талії та зросту (WHtR) є кращим сурогатним показником ожиріння, ніж індекс маси тіла (ІМТ), для прогнозування жирової маси та розрізнення нежирної маси з дитинства до юності.

Зважаючи на ці дані, вчені вважають, що WHtR міг би замінити ІМТ в педіатрії. А тому рекомендують медикам використовувати цей метод під час діагностики дитячого ожиріння.