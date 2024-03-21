Ученые убеждают, что ИМТ не может различить набор жировой массы от сухой массы, а потому является менее эффективным для диагностики ожирения таком показателе, как соотношение окружности талии к росту (WHtR). Далее – подробнее о нем.

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Детали исследования

Эксперимент длился 15 лет – ученые следили за состоянием здоровья 7237 детей (3667 девочек и 3570 мальчиков), рожденных в Великобритании. В ходе исследования участникам измеряли общую жировую массу и жировую массу их туловища с помощью двухэнергетического рентгеновского абсорбциометра (DEXA).

Измерения проводили в возрасте 9, 11, 15, 17 и 24 лет. Кроме того, ученые каждый раз рассчитывали IMT (соответствие массы человека и его роста) и WHtR (соотношение окружности талии к росту).

WHtR при этом оставался стабильным, а его результаты были подобны измерениям DEXA.

Это первое в истории длительное исследование с участием более 7000 детей, которые наблюдались в течение 15 лет, и в котором было определено WHtR как недорогой точный показатель, который отличает жировую массу от сухой массы, – говорится в исследовании.

Результаты

После окончания наблюдения за детьми ученые резюмировали, что соотношение окружности талии и роста (WHtR) является лучшим суррогатным показателем ожирения, чем индекс массы тела (ИМТ), для прогнозирования жировой массы и различения нежирной массы с детства до юности.

Учитывая эти данные, ученые считают, что WHtR мог бы заменить ИМТ в педиатрии. Поэтому рекомендуют медикам использовать этот метод при диагностике детского ожирения.