Как пища влияет на давление
На сердце и сосуды благоприятно влияет здоровое питание. В частности есть диеты, снижающие высокое давление. Например, DASH, согласно которой нужно сокращать употребление соли, продуктов и напитков с добавлением сахара и красного мяса.
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Лучше включать в рацион больше фруктов, овощей, обезжиренного молока, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы, бобов и орехов.
Как контролировать давление с помощью еды
Чтобы контролировать высокое кровяное давление, нужно:
- Есть продукты с низким содержанием жира, соли и калорий.
- Читать этикетки на продуктах, обращать внимание на уровень трансжиров и насыщенных жиров.
- Использовать специи и травы, уксус, лимонный или фруктовый сок вместо соли, чтобы придать вкус еде.
- Использовать меньше растительного и сливочного масла, маргарина, кондитерского жира и салатных заправок.
Если давление регулярно выше 120 на 80 мм рт. ст., важно задуматься о контроле факторов риска гипертонии. При скачках выше 130 – 140 на 80 – проконсультироваться с врачом-кардиологом, возможно это уже гипертония.
Если давление поднялось до 180/120 мм рт. ст., подождите 5 минут и измерьте его заново. Вызывайте скорую, как можно быстрее, если давление не опускается.