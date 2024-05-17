Надалі усі чоловіки, які мали статус обмежено придатних, мають у термін 9 місяців повторно пройти комісію, яка визначить їх новий статус.

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Розповідаємо, з якими хворобами очей відтепер чоловіка визнаватимуть непридатним до військової служби.

Хвороби очей і непридатність

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, яке прогресує помутніння, дегенеративні зміни, рубці, катаракта, хвороби зорового нерва);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Хвороби очей і придатність до служби

Натомість придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони вважаються люди, у яких:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені захворювання з прогресувальним, значно вираженим зниженням зорових функцій і частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

всі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або в початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 за гостроти зору другого ока з корекцією до 0,2.

Варто зазначити, що повністю придатними до проходження військової служби визнаються особи, в яких діагностовано: