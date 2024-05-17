В дальнейшем все мужчины, которые имели статус ограниченно годных, должны в срок 9 месяцев повторно пройти комиссию, которая определит их новый статус.
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Рассказываем, с какими болезнями глаз отныне мужчину будут признавать непригодным к военной службе.
Болезни глаз и непригодность
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или снижением зрительных функций, прогрессирующее помутнение, дегенеративные изменения, рубцы, катаракта, болезни зрительного нерва);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;
- слепота одного или обоих глаз;
- отсутствие одного или обоих глазных яблок.
Болезни глаз и пригодность к службе
Зато годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются люди, у которых:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;
- резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или на обоих глазах;
- резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным снижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;
- любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;
- все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;
- зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;
- содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;
- острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;
- острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.
Стоит отметить, что полностью годными к прохождению военной службы признаются лица, у которых диагностированы:
- незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;
- офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;
- астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;
- дихромазия, аномальная трихромазия любого типа.