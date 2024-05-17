В дальнейшем все мужчины, которые имели статус ограниченно годных, должны в срок 9 месяцев повторно пройти комиссию, которая определит их новый статус.

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Рассказываем, с какими болезнями глаз отныне мужчину будут признавать непригодным к военной службе.

Болезни глаз и непригодность

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или снижением зрительных функций, прогрессирующее помутнение, дегенеративные изменения, рубцы, катаракта, болезни зрительного нерва);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни глаз и пригодность к службе

Зато годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются люди, у которых:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

резко выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или на обоих глазах;

резко выраженные заболевания с прогрессирующим, значительно выраженным снижением зрительных функций и частыми обострениями на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах;

любая этиология на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения;

все формы глаукомы Н40-Н42 в развитой стадии на одном глазу или в начальной стадии одного или обоих глаз;

зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений, все формы косоглазия Н49-Н51 при отсутствии диплопии;

содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 3,0 дптр;

острота зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5;

острота зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Стоит отметить, что полностью годными к прохождению военной службы признаются лица, у которых диагностированы: