Нове дослідження сприйняття холоду

В експерименті брали участь здорові, стрункі молоді люди обох статей – 16 жінок та 12 чоловіків. Перед початком дослідження було виміряно різні метаболічні показники, включаючи рівень бурого жиру, температуру шкіри та температуру тіла учасників.

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Учасники дослідження проводили п'ять годин у кімнаті з регульованою температурою, яку змінювали від 17 до 31 градуса Цельсія. Щоб мінімізувати вплив зовнішніх факторів, усім учасникам видали однакові набори одягу – сорочки, шорти\спідниці та шкарпетки. В учасників регулярно запитували, наскільки вони комфортно почуваються і чи не мерзнуть вони на різних температурах. Крім того, у добровольців відстежували ознаки тремтіння.

Жінки та чоловіки однаково відчувають холод

В результаті дослідження не було виявлено значних відмінностей у температурній чутливості у чоловіків і жінок та другорядних показниках терморегуляції, включаючи поглинання глюкози, електричну активність м'язів та температуру шкіри. Більшість учасників починали відчувати холод при однакових температурних режимах. Схожі результати були й для проявів тремтіння.

Попри те, що жінки в середньому менші за чоловіків і їхні тіла виробляють менше тепла, здається, що трохи більша кількість жиру в їхніх організмах допомагає збалансувати цю різницю.

Проте в результаті експерименту мінімально комфортна температура для жінок виявилася навіть трохи нижчою, ніж у чоловіків – 21,9 градуса Цельсія +/- 1,3 градуса. У чоловіків цей показник був на рівні 22,9 +/- 1,2 градуса.

Крім того, при зниженні температури в приміщенні метаболічні зміни у жінок починалися трохи раніше, що допомагало їм зберігати тепло. В результаті в прохолодніших умовах температура тіла у жінок була трохи вищою, ніж у чоловіків.

У попередніх дослідженнях деякі вчені заявляли, що жінкам стає прохолодно за вищих температур, ніж чоловікам. Це пояснювалося статевими фізіологічними відмінностями в процесах вироблення та втрати тепла, а також різними тепловими потребами чоловічого та жіночого організму.

Однак новий експеримент не підтвердив жодної з цих гіпотез. автори дослідження дійшли висновку, що розмір і будова тіла більшою мірою, ніж стать, впливають на сприйняття температури та відчуття холоду у людей.