Як стверджує подружжя, вагітність у Вікторії перебігала без ускладнень, аналізи були в нормі. Подружжя чекало на первістка 9 років.

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Пологи тривали 16 годин

Коли почалися перейми, жінка звернулася у КНП "Перинатальний центр" Кам'янець-Подільської міської ради, оскільки напередодні домовилася із однією з лікарок про супровід її родів.

Вікторія розповіла, що народжувала вона упродовж 16 годин, а коли просила зробити кесарів розтин – її прохання ігнорували. Чоловік каже – " Вікторія була знесилена і ледь притомна".

"Їй пробили міхур, відійшли води, а після цього родова діяльність почала ставати слабкішою. Їй почали капати "окситоцин", що заборонено робити, якщо крупний плід, бо це викликає важку асфіксію", – розповів Дмитро Половинка.

Хлопчик народився живим, але невдовзі помер через асфіксію. Батько стверджує, що лікарка до реанімаційних заходів готова не була.

Крім того, у виписці з перинатального центру його дружині вказали діагнози, яких вона ніколи не мала – цукровий діабет, анемія та ожиріння. Відтак, пара вирішила звернутися до правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження

У Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх обов'язків (частина 2 статті 140 КК України). Наразі тривають усі необхідні експертизи.

Це не єдине кримінальне провадження щодо лікарів даного перинатального центру. Уже був випадок, коли дитина померла також під час пологів,

– повідомила речниця поліції Наталія Вінцарська.

Позиція перинетального центру

У Кам'янець-Подільському перинатальному центрі повідомили, що провели патолого-анатомічну конференцію, на якій дійшли висновку, що виявити та попередити внутрішньоутробну гіпоксію у немовляти було неможливо. Тож, як вважає керівництво, про лікарську помилку не йдеться.