Как утверждают супруги, беременность у Виктории протекала без осложнений, анализы были в норме. Супруги ждали первенца 9 лет.

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Роды продолжались 16 часов

Когда начались схватки, женщина обратилась в КНП "Перинатальный центр" Каменец-Подольского городского совета, поскольку накануне договорилась с одной из врачей о сопровождении ее родов.

Виктория рассказала, что рожала она в течение 16 часов, а когда просила сделать кесарево сечение – ее просьбу игнорировали. Муж говорит – "Виктория была обессилена и едва в сознании".

"Ей пробили пузырь, отошли воды, а после этого родовая деятельность начала становиться слабее. Ей начали капать "окситоцин", что запрещено делать, если крупный плод, потому что это вызывает тяжелую асфиксию", – рассказал Дмитрий Половинка.

Мальчик родился живым, но вскоре умер из-за асфиксии. Отец утверждает, что врач к реанимационным мероприятиям готова не была.

Кроме того, в выписке из перинатального центра его жене указали диагнозы, которых она никогда не имела – сахарный диабет, анемия и ожирение. Поэтому, пара решила обратиться к правоохранителям.

Открыто уголовное производство

В Каменец-Подольском районном управлении полиции открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей (часть 2 статьи 140 УК Украины). Сейчас продолжаются все необходимые экспертизы.

Это не единственное уголовное производство в отношении врачей данного перинатального центра. Уже был случай, когда ребенок умер также во время родов,

– сообщила пресс-секретарь полиции Наталья Винцарская.

Позиция перинетального центра

В Каменец-Подольском перинатальном центре сообщили, что провели патолого-анатомическую конференцию, на которой пришли к выводу, что выявить и предупредить внутриутробную гипоксию у младенца было невозможно. Поэтому, как считает руководство, о врачебной ошибке речь не идет.