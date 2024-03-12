Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа", который Рада поддержала 7 февраля. Его президент подписал сегодня, 12 марта. Рассказываем, что предусматривает документ.
К теме Рада разрешила использовать для оплодотворения репродуктивные клетки погибших военных
Биоматериал не уничтожат
Согласно обновленному проекту, биологический материал павших военных будет храниться. Его не будут утилизировать, как было прописано в предыдущем варианте закона, вызвавшего возмущение.
Как долго будут хранить репродуктивный материал
Теперь репродуктивные клетки военных бесплатно будут хранить в течение 3 лет с момента гибели. А в случае окончания срока хранения клеток его можно будет продлить за счет другого лица, которое определил сам военный.
Военный, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими в случае своей смерти.
После того, как репродуктивные клетки погибшего военного/и будут использованы, он или она будут признаны отцом или матерью родившегося ребенка.
Что этому предшествовало
- Ранее украинцы возмутились из-за того, что женщинам на законодательном уровне запретили использовать репродуктивный материал погибших на войне мужчин.
- При этом в Украине намеревались утилизировать весь биоматериал тех мужчин, которые погибли на войне.
- После огласки норму исправили и Рада поддержала обновленный законопроект, который защищает право на посмертное отцовство.