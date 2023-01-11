Що таке гусяча шкіра

Фолікулярний кератоз – хронічне захворювання шкіри, яке найчастіше зустрічається у підлітків. Це не небезпечний стан, при якому на шкірі з'являються невеликі прищики, частіше на зовнішній стороні плечей, ніг чи сідниць.

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Вони схожі на гусячу шкіру та може поєднуватися з атопічним дерматитом і вимагає догляду за шкірою зі зволоженням та відлущуванням. Згодом прояви зменшуються і необхідність лікування пропадає.

Симптоми гусячої шкіри:

сухість шкіри;

дрібні безболісні горбки на шкірі;

свербіж.

Що робити з гусячою шкірою

Такі висипання – це скупчення білка кератину, він закупорює волосяні фолікули. Іноді закупорені фолікули запалюються, цьому сприяють волоски, що розміщуються всередені зроговіння. Вважається, що гіперкератоз розвивається через генетичну схильність.

Для покращення стану шкіри можна використовувати:

гіпоалергенні зволожуючі засоби для душу;

пом'якшувальні засоби – лосьйони та креми;

місцеві кератолітики – засоби, які допомагають відлущувати шкіру, наприклад з саліциловою кислотою або сечовиною.

Іноді застосовується лікування лазером та ретиноїдами. Проблема з часом зникає, зазвичай до 30 років.