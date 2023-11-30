Про це повідомляє 24 Канал посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону. За його словами, на території України зараз циркулюють 13 штамів COVID.

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Епідемічна ситуація в Україні

Ігор Кузін “Необхідно вакцинуватися, особливо враховуючи нинішнє погіршення епідемічної ситуації та прихід зимового періоду”.

Він вказав, що близько половини випадків захворюваності на коронавірус або грип вимагають госпіталізації, при цьому серед пацієнтів багато дітей. Також фіксується перевищення епідемічного порогу на заході та півночі країни.

В Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях спостерігається перевищення епідемічного порогу. Їх показники вищі за звичайні для цього часу. Таким чином, ці регіони можуть вже вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи,

– зазначив Кузін.

Він також додав, що від початку епідемічного сезону вже більше мільйона українців підхопили грип або коронавірус. Кожного тижня в лікарні госпіталізують близько 4200 пацієнтів. За словами Кузіна, коронавірус становить близько 35% всіх випадків захворюваності.

Ігор Кузін “Захворюваність на COVID продовжує зростати, за останній тиждень вона збільшилась на 20%. Вона зростає, зокрема, серед дітей. Також реєструють випадки реанімації і смертельні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, серед яких одна дитина”.

Як не заразитись на застуду, грип та коронавірус

Основну роль відіграють фактори способу життя та дотримання правил гігієни:

Миття рук. Мийте руки з милом протягом 20 секунд якнайчастіше. Щонайменше щоразу, коли повертаєтеся з вулиці, і перед кожним прийомом їжі.

Мийте руки з милом протягом 20 секунд якнайчастіше. Щонайменше щоразу, коли повертаєтеся з вулиці, і перед кожним прийомом їжі. Дезінфікуйте поверхні , до яких часто торкаєтесь, наприклад, робочий стіл.

, до яких часто торкаєтесь, наприклад, робочий стіл. Намагайтеся не чіпати обличчя немитими руками.

немитими руками. Кашляйте та чхайте у паперову серветку або згин ліктя , щоб убезпечити оточуючих та не передати інфекцію.

, щоб убезпечити оточуючих та не передати інфекцію. Не пийте з однієї склянки або однієї пляшки з іншими людьми, якщо вони хворіють.

з іншими людьми, якщо вони хворіють. Уникайте близького контакту з людьми , які мають симптоми ГРВІ.

, які мають симптоми ГРВІ. Дотримуйтесь рекомендацій щодо здорового способу життя . Різноманітне харчування, достатній рівень фізичної активності та здоровий сон – найкращий рецепт для міцного імунітету.

. Різноманітне харчування, достатній рівень фізичної активності та здоровий сон – найкращий рецепт для міцного імунітету. Вакцинуйтесь. Грип та COVID-19 частіше протікають важче, ніж проста ГРВІ. Щеплення допоможуть знизити ймовірність захворіти та полегшити симптоми захворювання, уникнути ускладнень.

Ну і варто згадати про методи профілактики, які принесла нам пандемія. В регіонах, де перевищений епідемічний поріг варто носити маски в місцях скупчення людей, дотримуватись соціальної дистанції та дістати залишки антисептиків, які мали б залишитись після пандемії.