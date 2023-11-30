Об этом сообщает 24 канал ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире телемарафона. По его словам, на территории Украины сейчас циркулируют 13 штаммов COVID.

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Эпидемическая ситуация в Украине

Игорь Кузин "Необходимо вакцинироваться, особенно учитывая нынешнее ухудшение эпидемической ситуации и приход зимнего периода".

Он указал, что около половины случаев заболеваемости коронавирусом или гриппом требуют госпитализации, при этом среди пациентов много детей. Также фиксируется превышение эпидемического порога на западе и севере страны.

В Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях наблюдается превышение эпидемического порога. Их показатели выше обычных для этого времени. Таким образом, эти регионы могут уже вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры.

– отметил Кузин.

Он также добавил, что с начала эпидемического сезона уже более миллиона украинцев подхватили грипп или коронавирус. Каждую неделю в больницы госпитализируют около 4200 пациентов. По словам Кузина, коронавирус составляет около 35% всех случаев заболеваемости.

Игорь Кузин “Заболеваемость COVID продолжает расти, за последнюю неделю она увеличилась на 20%. Она растет в частности среди детей. Также регистрируют случаи реанимации и смертельные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, среди которых один ребенок”.

Как не заразиться простудой, гриппом и коронавирусом

Основную роль играют факторы образа жизни и соблюдения правил гигиены:

Мытье рук. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд как можно чаще. По меньшей мере каждый раз, когда возвращаетесь с улицы, и перед каждым приемом пищи.

Мойте руки с мылом в течение 20 секунд как можно чаще. По меньшей мере каждый раз, когда возвращаетесь с улицы, и перед каждым приемом пищи. Дезинфицируйте поверхности , к которым часто прикасаетесь, например, к рабочему столу.

, к которым часто прикасаетесь, например, к рабочему столу. Старайтесь не трогать лицо немытыми руками.

немытыми руками. Кашляйте и чихайте в бумажную салфетку или сгиб локтя чтобы обезопасить окружающих и не передать инфекцию.

чтобы обезопасить окружающих и не передать инфекцию. Не пейте из одного стакана или одной бутылки с другими людьми, если они болеют.

с другими людьми, если они болеют. Избегайте близкого контакта с людьми , имеющие симптомы ОРВИ.

, имеющие симптомы ОРВИ. Следуйте рекомендациям по здоровому образу жизни . Разнообразное питание, достаточный уровень физической активности и здоровый сон – лучший рецепт для крепкого иммунитета.

. Разнообразное питание, достаточный уровень физической активности и здоровый сон – лучший рецепт для крепкого иммунитета. Вакцинируйтесь. Грипп и COVID-19 чаще протекают тяжелее, чем простая ОРВИ. Прививки помогут снизить вероятность заболеть и облегчить симптомы заболевания, избежать осложнений.

Ну и стоит упомянуть о методах профилактики, которые принесла нам пандемия. В регионах, где превышенный эпидемический порог следует носить маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и получить остатки антисептиков, которые должны остаться после пандемии.