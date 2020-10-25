Головний інфекціоніст США Ентон Фаучі переконаний, що вакцина проти коронавірусної інфекції може стати доступною у США вже у грудні.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі каже, що вакцина проти коронавірусу буде безпечною та ефективною. Про це пише видання BBC.

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Американський вчений наголосив, що перші дози вакцини в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету. Як він зазначив, це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане більш доступною.

Він додав, що вакцина не замінить необхідності вживання заходів для захисту людей від COVID-19 протягом тривалого часу.

До слова, дві американські компанії AstraZeneca і Johnson & Johnson, які раніше зупинили випробування вакцини від коронавірусу через погіршення стану здоров'я у кількох добровольців, відновили дослідження.

Johnson & Johnson планує випустити понад мільярд доз вакцини до кінця 2021 року.